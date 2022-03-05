В Польше может появиться «правительство Украины в изгнании»

Возможность создания «правительства Украины в изгнании», возглавляемого Владимиром Зеленским со «штаб-квартирой» в Польше рассматривает администрация США, – сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Как сообщает источник издания: «Мы сейчас занимаемся планированием на случай непредвиденных обстоятельств в отношении всех возможных вариантов, среди которых возможность, при которой Зеленский создаст «правительство в изгнании» в Польше. Страны Запада готовятся оказывать ему помощь и уже сейчас закладывают основу для признания этой структуры в качестве законного правительства республики».

Собеседник The Washington Post высказывает версию, что это правительство могло бы руководить операциями сил сопротивления, которым Запад продолжит поставлять оружие, против российских военнослужащих.

Однако, отмечает источник газеты, «США, их союзники и партнеры по-прежнему осторожно относятся к открытой поддержке украинского сопротивления, чтобы не втянуть страны – участницы НАТО в прямой конфликт с Россией. В глазах Москвы поддержка правительства Зеленского, действующего в Польше», может быть расценена как нападение со стороны альянса».

«Должностные лица стран Запада неохотно обсуждают подробные планы этих действий, поскольку они основаны на военной победе России», – пишет The Washington Post.

Вашингтон, Иван Бабурин

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