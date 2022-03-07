На Украине российские военные вновь объявляют режим тишины

Российский гуманитарный штаб сообщает, что по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к Владимиру Путину вооруженные силы РФ с 10.00 (мск) объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры, – передает РИА Новости.

Сообщается, что гуманитарные коридоры открываются из городов: Киев, Мариуполь, Харьков, Сумы.

Предусматривается выход мирных жителей в том числе на территорию Белоруссии из Киева и России – из Мариуполя – в сторону Ростова-на-Дону, из Харькова и Сум – в сторону Белгорода.

«Попытки Киева обвинить Россию в срыве гуманитарной операции в этот раз бессмысленны – будет вестись контроль с помощью беспилотников», – заявили в гуманитарном штабе.

Следует напомнить, что в субботу, 5 марта, российские военные уже прекращали боевые действия в районе Мариуполя и открывали гуманитарный коридор. Однако Украина перестала выпускать население из города. Появились сообщения, что украинские нацисты используют мирных жителей в качестве «живого щита».

Москва, Иван Бабурин

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