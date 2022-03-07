США планируют исключить Россию из ВТО

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, заявила, что Конгресс рассмотрит вопрос о принятии закона об исключении России из ВТО и запрет на импорт нефти и других энергоресурсов, – сообщает Reuters.

Сообщается, что Палата представителей США изучает возможность разработать законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в Штаты.

Законопроект отменит «нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией отмену доступа Москвы в ВТО».

«В настоящее время изучаются шаги, которые еще больше изолируют Россию от мировой экономики. Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединенные Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и республикой Беларусь и станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию», – заявила Пелоси.

Кроме того, Конгрессом США предлагается ввести повышенные тарифы на российские товары, поставляемые в страну.

Отметим, что ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен также заявил, что «США обсуждают с союзниками в Европе решение о прекращении закупки российской нефти».

Вашингтон, Иван Бабурин

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