МО РФ: Украинские нацисты прикрываются мирными жителями

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник, 7 марта, заявил, что украинские националисты использовали более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве «живого щита», и открывали огонь из-за спин граждан.

Конашенков рассказал, что «в результате стрельбы украинскими нацистами было убито четверо и ранено пятеро мирных граждан».

Также представитель минобороны сообщил следующее: «Подразделения российских вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное».

«Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты ещё три Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2». Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и две радиолокационных станции ВСУ», – сообщил Игорь Конашенков.

«Всего за время операции уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 76 радиолокационных станции. Уничтожены: 827 танков и других боевых бронированных машин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов», – сообщил на брифинге в понедельник, 7 марта, официальный представитель минобороны России генерал-майор Конашенков.

Москва, Иван Бабурин

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