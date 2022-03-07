В России утвержден перечень недружественных государств

Правительство России приняло распоряжение, в котором утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.

В документе говорится: «Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него в том числе вошли: Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Сообщается, что российский кабмин подготовил распоряжение в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Согласно документу, «государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»