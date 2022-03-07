Переговоры Украины и России начнутся в 17:00

Представитель делегации Киева заявил, что третий раунд переговоров делегаций Украины и России начнется в 17.00 мск, состав украинской делегации останется прежним, – сообщает РИА Новости.

Также сообщается, что члены российской делегации прибыли на место проведения переговоров с Киевом, которые должны пойти сегодня в понедельник, 7 марта, в Брестской области Белоруссии. Представители Москвы приехали на нескольких автомобилях в сопровождении машин ДПС Белоруссии.

Напомним, что первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии.

Российскую сторону на тех переговорах представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Со стороны Киева во встрече участвовали министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Второй раунд переговоров прошел 3 марта, тогда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.

Минск, Иван Бабурин

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