Лавров может встретиться с Кулебой в Турции

Глава МИД Турции Турции Мевлют Чавушоглу в монедельник, 7 марта, заявил, что министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба могут встретиться встретятся 10 марта в Анталье, – сообщает издание Haber Turk.



Министр иностранных дел Турции также отметил, что инициатива встречи принадлежала президенту Реджепу Эрдогану, он озвучил ее в ходе телефонного разговора с президентом России.



В эфире CNN Turk Чавушоглу заявил: «Надеюсь, что мы проведем эту встречу, и она станет поворотным моментом. Еще до начала конфликта мы прикладывали большие усилия, чтобы сблизить Россию и Украину». По его словам, он сам также примет участие в переговорах по просьбе Москвы и Киева.



Отметим, что официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале подтвердила договоренность о контакте Лаврова и Кулебы на полях Анталийского дипломатического форума.





Анкара, Иван Бабурин

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