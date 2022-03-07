Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и главы Евросовета

Пресс-служба Кремля в понедельник, 7 марта сообщает, что президент России Владимир Путин по телефону с председателем Евросовета Шарлем Мишелем обсудили ситуацию вокруг Украины.

Сообщается, что Путин и Мишель предметно обсудили гуманитарные аспекты текущей ситуации в стране. В частности, президент РФ изложил позицию Москвы в связи с проведением спецоперации по защите республик Донбасса. Путин подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан.

Отмечается, что российский лидер заявил Мишелю, что основная угроза на Украине исходит от националистов, которые используют тактику террористов, прикрываясь населением.

Президент России дал председателю Евросовета оценку хода переговоров с представителями Киева, подтвердив известные российские требования. Владимир Путин призвал ЕС внести реальный вклад в спасение людей, оказать давление на Киев, заставить уважать гуманитарное право.

При этом, следует отметить, что минобороны РФ сообщило, что по состоянию на 13.00 (мск) украинской стороной не выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров.

Москва, Иван Бабурин

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