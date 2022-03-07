Названы условия прекращения военной спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 7 марта, заявил, что Российская сторона прекратит специальную операцию, если Киев выполнит требования Москвы, касающиеся нейтрального статуса Украины, – сообщает Reuters.
В интервью агентству Reuters Песков заявил следующее: «Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим. Но очень важно, чтобы Украина окончила свои военные действия. Они должны остановить свои военные действия, и тогда больше никто не пострадает».
Кроме того, пресс-секретарь российского президента добавил, что «киевские власти также должны признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами».
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube