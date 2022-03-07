В Белоруссии начались переговоры делегаций России и Украины

В посольстве РФ в Белоруссии заявили, что переговоры российской и украинской делегаций начались, – сообщает РИА Новости.

Российская делегация прибыла к месту переговоров утром 7 марта. Российскую сторону представляют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Глава российской делегации Владимир Мединский в преддверии переговоров заявил следующее: «Мы попытаемся еще раз сегодня с украинской стороной обговорить режим работы гуманитарных коридоров, поскольку во всех городах, в которых мы обещали, эти коридоры со стороны нашей армии и вооруженных сил Донбасса открыты, огонь прекращен».

«Россия сожалеет в связи с тем, что, несмотря на достигнутые в ходе прошлого раунда переговоров с Украиной договоренности, ни один из гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из городов, где идут бои, в полной мере не заработал», – заявил Мединский.

Минск, Иван Бабурин

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