Военные России и ЛДНР продолжают освобождать населенные пункты Украины

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в понедельник, 7 марта, заявил, что российские военные взяли под контроль еще пять украинских населенных пунктов, войска ДНР и ЛНР также продолжают наступление, – сообщают СМИ.

«Подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь», – сказал представитель российского минобороны.

Кроме того, Конашенков сообщил, что группировка войск ЛНР, «продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Кудряшовка, Вороново, Метелкино, Медвежье, Аскороновка, Петровка, Александровка, а подразделения народной милиции Донецкой народной республики установили контроль над населенными пунктами Латьмое, Березовое, Ясное, Максимовка и Валерьяновка».

Кроме того, в минобороны РФ со ссылкой на жителей украинского Мариуполя, которым удалось покинуть город, рассказали, что там нет электричества и газа, люди прячутся в подвалах.

«По словам вырвавшихся вчера из Мариуполя мирных жителей, обстановка в оккупированном националистами городе тяжелая. Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах. Боевики их разгоняют. По всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь», – заявил на брифинге генерал-майор Конашенков.

Кроме того, официальный представитель минобороны РФ сообщил, что в понедельник, 7 марта, бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 26 военных объектов, среди которых: 2 пункта управления, радиолокационная станция, 5 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

Москва, Иван Бабурин

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