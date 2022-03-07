Канада ввела санкции против россиян из «списка Навального»

Премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции в понедельник, 7 марта, заявил, что власти Канады вводят санкции против еще 10 физических лиц из России из-за специальной военной операции на Украине. Трюдо также отметил, что все они были взяты из списка, ранее составленного Алексеем Навальным, – сообщает ТАСС.

Канадский премьер заявил журналистам: «Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек, причастных к этому необоснованному вторжению. В список входят бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники, олигархи и сторонники российского руководства».

Следует отметить, что в сообщении, размещенном в понедельник на сайте канадского правительства говорится, в санкционные списки были добавлены: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, бизнесмен Олег Дерипаска и еще пять человек.

Оттава, Иван Бабурин

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