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Понедельник, 7 марта 2022, 22:02 мск

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В США официально заявили о разрыве торговых взаимоотношений с Москвой и Минском

Фото: pixabay.com

Лидеры конгресса США в понедельник, 7 марта, заявили, что согласовали процедуру запрета поставок энергоносителей РФ и остановки нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией – сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американских законодателей.

В заявлении конгрессменов, в частности, говорится: «Мы достигли согласия относительно дальнейших законодательных шагов, касающихся запрета на импорт энергоносителей из России и приостановки нормальных торговых отношений как с Россией, так и с Белоруссией».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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