Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду, 9 марта, в телефонном разговоре обсудили военную спецоперацию на Украине, – сообщает Кремль.

На сайте Кремля сообщается, что стороны обсудили итоги третьего раунда переговоров России и Украины, а также ход военной спецоперации. Еще одной темой стали меры по организации гуманитарных коридоров на Украине. Президент России рассказал о попытках боевиков препятствовать безопасной эвакуации людей.

«В контексте развития ситуации вокруг специальной военной операции по защите Донбасса обсуждены варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей.

Кроме того, уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в республиках Донбасса», – сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, Владимир Путин информировал своего немецкого коллегу о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей.

В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Следует отметить, что сегодня утром, 9 марта, Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации встречи Президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Киев отметил, что Украина заявила, что будет готова обсудить нейтральный статус на встрече на высшем уровне.

Москва, Иван Бабурин

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