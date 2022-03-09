МИД КНР: США и НАТО довели напряженность между Россией и Украиной до предела

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в среду, 9 марта, сообщил, что США критикуют позицию Китая в отношении Украины, пытаясь найти «пространство для маневра в попытке одновременно оказать давление на Китай и Россию», – сообщает Синьхуа.

Сообщается, что подобная реакция китайского внешнеполитического ведомства последовала в ответ на две статьи, опубликованные в газете «Нью-Йорк Таймс», в которых говорится, что Китай якобы заранее знал о военной операции России в Украине.

«США распространяют дезинформацию о Китае в связи с украинским вопросом в попытке переложить вину на других, разжечь конфронтацию и извлечь выгоду из ситуации. Эта практика подлая и вредоносная», – заявил Чжао Лицзянь.

Официальный представитель МИД КНР также заявил: «Все обстоятельства того, как украинский вопрос перерос в свое нынешнее состояние, предельно ясны, действия возглавляемого США Североатлантического альянса довели напряженность между Россией и Украиной до предела».

По словам товарища Чжао, Соединенные Штаты, уклоняясь от собственной ответственности, критикуют позицию Китая в отношении Украины, стремясь найти пространство для маневра в попытке одновременно оказать давление на Китай и Россию, чтобы сохранить свою гегемонию.

«Чем больше сил американское правительство потратит на распространение клеветы и раздувание шумихи, тем сильнее проявится недостаток доверия к США со стороны международного сообщества», – подчеркнул Чжао Лицзянь.

Пекин, Иван Бабурин

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