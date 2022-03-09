Украинские нацисты готовят провокацию с химоружием

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 9 марта, заявил, что украинские националисты готовят провокацию с применением отравляющих веществ, – сообщают СМИ.

«Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака, заявили. Выбравшиеся оттуда жители говорят, что националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке. Это может говорить о подготовке провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения РФ в якобы применении химического оружия, отметили в ведомстве», – заявил представитель российского минобороны.

В свою очередь, постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин сообщил, что Россия направит документы в ОЗХО и распространит информацию среди всех членов организации о возможной провокации Киева с химоружием на Украине.

Москва, Иван Бабурин

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