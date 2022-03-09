На выборах президента Южной Кореи победил бывший генпрокурор страны

На президентских выборах в Южной Корее победил кандидат от оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны, – Юн Сок Ёль. – сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

На данный момент подсчитано 98% голосов. Юн Сок Ёль набрал 48,59% голосов, Ли Чжэ Мён – 47,79%. Сообщается, что Юн Сук Ёль вступит в должность в мае, сменив действующего главу государства Мун Чжэ Ина.

Оппонент Юн Сук Ёля, кандидат от правящей Демократической партии Ли Чжэ Мён, признал поражение.

«Я сделал все возможное, но не оправдал ваших ожиданий. Вся ответственность лежит на мне. Я поздравляю с победой кандидата Юн Сок Ёля», – заявил по итогам голосования проигравший кандидат в президенты Южной Кореи.

Как отмечает агентство Yonhap, голосование прошло на фоне сильного роста заболеваемости COVID-19 в Южной Корее. Ранее власти разрешили сотням тысяч инфицированным граждан или тем, кто, находится на карантине, приходить голосовать на участки, но только после завершения основного этапа голосования.

«Итоги выборов могут существенно повлиять на дальнейшее развитие Южной Кореи, поскольку кандидаты расходятся в точках зрения как по вопросам внутренней политики, включая социальное обеспечение, так и внешней политики, в том числе по проблеме взаимоотношений с КНДР», – пишет Южнокорейское издание.

Сеул, Иван Бабурин

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