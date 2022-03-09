В Германии зазвучали призывы остановить «Северный поток -1»

Отказаться от поставок российского газа по газопроводу «Северный поток – 1 призвал руководство ФРГ председатель оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц, – сообщает Spiegel.

Во время дискуссии о поставках энергоресурсов из России Фридрих Мерц выступил за радикальное сокращение: лидер ХДС и председатель парламентской фракции ХДС/ХСС высказался за прекращение поставок российского газа по газопроводу «Северный поток – 1».

По мнению Мерца политика, отказ от поставок российского газа «олицетворял бы новый уровень санкций», направленных против России.

«Мы считаем, что мы должны пойти на такой шаг в связи с ситуацией, которая там происходит», – заявил председатель ХДС Фридрих Мерц.

Следует отметить, что «немецкий политик осознает, что в случае принятия такого решения газоснабжение ФРГ будет ограничено», – пишет Spiegel.

Берлин, Иван Бабурин

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