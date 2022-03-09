США планируют заменить поставки самолетов на Украину системами ПВО

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге в среду, 9 марта, заявила, отправка самолетов на Украину с базы США не в интересах Вашингтона и НАТО, – сообщает РИА Новости.

Как заявила Псаки, «не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО».

Кроме того, представитель американских властей отметила, что для переправки самолетов из Польши на Украину землей их пришлось бы разбирать и собирать снова, для чего нужны специалисты с соответствующей квалификацией.

Ранее глава американского госдепа Энтони Блинкен заявил, что в США так и не поняли, почему Польша хочет отправить МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение США.

В свою очередь, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что альтернативой передачи Украине польских МиГ-29 может стать поставка систем ПВО.

«Альтернативные варианты здесь – работать с другими союзниками и партнерами, у которых могут быть дополнительные системы и возможности в сфере противовоздушной обороны, которые могут предоставить их Украине. Мы проводим дискуссии со многими странами об этом», – заявил Кирби.

Кроме того, в Пентагоне сообщили, что разведсообщество США пришло к заключению, что передача польских истребителей Украине может увеличить вероятность втягивания НАТО в конфликт.

Вашингтон, Иван Бабурин

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