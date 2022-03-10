Путин: Россия ни от кого закрывается

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг, 10 марта, заявил, что Россия не собирается ни от кого закрываться и готова работать со всеми партнерами, которые этого хотят, – сообщает ТАСС.

Президент России, в частности, сказал: «Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят. Права иностранных инвесторов, которые остаются работать в России, должны быть надежно защищены. Я прошу правительство не упускать это из виду».

Кроме того, Путин отдельно потребовал решительно действовать в ответ на закрытие предприятий в России иностранными собственниками.

«Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление, и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов, достаточно», – заявил российский лидер.

Москва, Иван Бабурин

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