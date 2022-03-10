«Авиаудар» по больнице в Мариуполе является срежиссированной провокацией

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 10 марта, в ходе пресс-конференции заявил журналистам, что сообщения о якобы нанесенном российской авиацией ударе по больнице №3 в Мариуполе – это полностью режиссированная киевским режимом провокация, – сообщают СМИ.

На пресс-конференции Конашенков сказал: «Остановлюсь отдельно на информационной провокации киевского режима с якобы нанесением вчера российской авиацией «удара» по мариупольской больнице №3. Прежде всего, отмечу – Минобороны России вчера объявило «режим тишины» для безопасной эвакуации мирных жителей города. Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла».

«Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы не оставляет никаких сомнений: якобы имевший место «авиаудар» – полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории», – заявил представитель минобороны РФ.

Генерал-майор Игорь Конашенков также рассказал следующее: «Фотоснимки территории больницы содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов рядом с больницей. Заглубленного подземного и еще одного – небольшой мощности, направленного в корпус больницы. Характер внешних и внутренних повреждений здания может ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США, для которой и делалась эта постановка. Но не экспертов. Фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания».

Кроме того, по словам представителя минобороны, российская сторона неоднократно ранее заявляла, что лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу №3, прекратили свою штатную работу еще в конце февраля.

«Весь персонал и пациенты разогнаны националистами. Здание больницы из-за выгодного тактического расположения близко к центру города переоборудовано в опорный пункт нацбатальона «Азов»*. Об этом массово сообщают жители города, перебравшиеся как в подконтрольный Киев, так и контролируемые Донецкой народной республикой районы – заявил журналистам Конашенков.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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