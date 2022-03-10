Украинские нацисты и иностранные наемники нападают на российских медиков

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 10 марта, заявил, что в течение последних дней на Украине участились нападения украинских националистов и прибывших из США, Великобритании и Европы на Украину наемников на российских медиков и медицинские специальные автомобили, – сообщают СМИ.

«Нацисты намеренно атакуют из засад медицинский транспорт с нанесенной символикой – красным крестом», – заявил Конашенков.

Кроме того, представитель минобороны РФ на пресс-конференции в четверг, 10 марта, сообщил, что в результате нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожено 2998 военных объектов.

«Всего за сутки оперативно-тактической авиацией поражено 68 объектов, в том числе: 2 объекта системы управления украинских вооруженных сил, 12 объектов материально-технического обеспечения, 3 зенитных ракетных комплекса «Оса». Российскими средствами ПВО в воздухе уничтожен один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У», – сообщил представитель минобороны.

«Всего с начала операции потери силовых структур Украины по данным МО РФ составили: 98 самолетов;110 беспилотных летательных аппаратов; 144 зенитных ракетных комплекса ПВО; 88 радиолокационных постов; 1007 танков и других боевых бронированных машин; 109 реактивных систем залпового огня; 374 орудия полевой артиллерии и минометов; 793 единицы специальной военной автомобильной техники», – сообщил генерал-майор Конашенков.

Москва, Иван Бабурин

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