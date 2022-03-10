Франция сомневается в перспективах приема Украины в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 10 марта, заявил, что не считает возможной процедуру рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта, – сообщает французский канал новостей BFMTV.

Макрон перед началом саммита лидеров ЕС в Версале заявил журналистам: «Это будет обсуждаться сегодня вечером. Как вы знаете, три страны – Украина, Молдавия и Грузия – подали официальные заявки. Мы будем обсуждать их сегодня вечером. Но мы должны быть осторожными. Можем ли мы открыть процедуру стране, где сегодня ведется война? Я не думаю».

В свою очередь замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев ожидает, что на саммите ЕС в Версале запустят процедуру по приему Украины в Евросоюз.

«Ожидания Украины очень просты. Мой президент подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Мы ожидаем сегодня храброго решения от всех лидеров ЕС, собравшихся в Версале, начать процедуру вступления Украины в ЕС и завершить эту процедуру в скором будущем», – заявил Жовква в эфире телеканала CNN.

Париж, Иван Бабурин

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