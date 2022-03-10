Создание израильского госпиталя на Украине минфин страны назвал частной PR-акцией

Пресс-служба министерства финансов Израиля сообщила, почему ведомство отказалось финансировать создание израильского госпиталя на границе с Украиной и назвало происходящее PR-акцией частной организации, – сообщает Newsru.co.il

Израильский минфин в ответ на вопрос об отказе в финансировании создания полевого госпиталя на Украине сообщил, что запрос на это не поступал и дал разъяснения в СМИ.

Министерство финансов Израиля сообщило, что создание полевых госпиталей за границей, в зонах вооруженных конфликтов и катастроф, является национальной задачей, которую в Израиле и от имени государства выполняет только одна структура – Армия обороны Израиля, а публично объявленное намерение основать полевой госпиталь на границе с Украиной является частной инициативой.

«Судя по тому, что инициаторы создания этого госпиталя поспешили широко объявить о нем, не имея даже средств на него, речь идет, скорее всего, о громкой PR-акции. Причем не медицинского центра «Шиба», как ошибочно сообщают СМИ, а одной из десятков частных организаций, расположенных на территории больницы «Шиба», – сообщили в израильском минфине и добавили, что ведомство не намерено финансировать «частную инициативу частной организации, предпринятую, предположительно, ради PR этой организации».

В израильском ведомстве также заметили, что «нельзя трубить о благом деле, а потом требовать от государства денег на него».

«Чтобы было ясно, о каких суммах идет речь: только страховка такого госпиталя стоит около миллиарда шекелей», – сообщили журналистам в пресс-службе министерства финансов Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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