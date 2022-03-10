Неонацисты объявили о тотальной охоте на российских военных корреспондентов на Украине

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации (НЦУО ) генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг, 10 марта, сообщил, что украинский неонацист по фамилии Берёза объявил о «тотальной охоте» на российских военных корреспондентов.

«В средствах массовой информации украинский неонацист по фамилии Берёза объявил о тотальной охоте на российских корреспондентов, освещающих правдивую гуманитарную обстановку в зоне проведения специальной военной операции», – сообщил Мизинцев.

Кроме того, начальник НЦУО заявил, что страны Запада и возглавляемые им международные организации по-прежнему остаются в стороне от сложившейся на Украине катастрофической гуманитарной ситуации. Он отметил, что в заложниках у украинских националистов остаются более четырех с половиной миллионов мирных граждан, которые изъявили желание немедленно эвакуироваться в безопасные районы.

«Все просьбы к международным организациям, прежде всего к Международному Комитету Красного Креста, повлиять на мэров украинских городов и официальный Киев для эвакуации гражданского населения остаются неуслышанными», – сообщил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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