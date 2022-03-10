Российские гуманитарные коридоры на Украине будут действовать в ежедневном режиме

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг, 10 марта, заявил, что гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Украины в Россию будут открываться ежедневно с 10:00 без согласований с Киевом.

Мизинцев, в частности, сказал: «Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут в одностороннем порядке, без всяких согласований открываться теперь ежедневно с 10 часов утра, а на других направлениях по согласованию с украинской стороной. На подконтрольных Вооруженным силам России территориях мы гарантируем обеспечение полной безопасности».

Начальник НЦУО также попросил сотрудников Международного Комитета Красного Креста и ООН «плотно работать с украинскими властями для информирования населения Украины об этой российской инициативе». При этом он заявил, что Киев продолжает категорически воспрещать и не согласовывает выезд гражданского населения в сторону Российской Федерации.

Он также сообщил, что более 187 тысяч человек эвакуированы в Россию из зон боевых действий на Украине, еще более 2,6 млн. сообщили о своем желании покинуть страну.

«Нам удалось с начала проведения специальной военной операции без участия Киева из опасных зон Украины эвакуировать уже более 187 тысяч человек, из них 46696 детей, в том числе за сутки – 7457 человек, из которых 1260 – дети. Через пункты пропуска проследовали свыше 22 тысяч единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 1043», – сообщил генерал-полковник Мизинцев

«Всего на сегодня в базе данных уже 2 617 349 желающих эвакуироваться почти из двух тысяч населенных пунктов Украины. Также на Украине остаются более семи 7 тысяч иностранных граждан из 21 государства, которые также желают эвакуироваться», – сказал генерал-полковник Михаил Мизинцев и добавил, – «на сегодняшний день российскими военными на Украину доставлена 1 421 тонна гуманитарного груза, проведено 186 гуманитарных акций».

Москва, Иван Бабурин

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