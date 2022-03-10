Интерпол не исключил Россию из своих рядов

Международная организация уголовной полиции Интерпол не стала исключать Россию. Организация только поменяет порядок рассмотрения запросов РФ, – сообщают СМИ.

В официальном заявлении Интерпола сказано: «В соответствии с уставными положениями Интерпола организация должна поддерживать сотрудничество по линии полицейских служб и сохранять открытыми каналы коммуникации. Отныне московское бюро Интерпола не сможет напрямую запрашивать страны-участницы».

Отмечается также, что запросы должны направляться в Генеральный секретариат для проверки их соответствия с правилами Интерпола.

Следует отметить, что ранее Украина потребовала исключить Россию из Интерпола, а Лондон предварительно выразил с этим свою солидарность.

Лион, Иван Бабурин

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