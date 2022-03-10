Директор национальной разведки Эврил Хэйнс заявила в сенате, что США помогали Украине в сфере биологических исследований, но для укрепления безопасности, а не для разработки оружия, – сообщает РИА Новости.

Хэйнс, помимо прочего, заявила следующее: «На Украине работают более 12 биолабораторий, которые занимаются биозащитой и реагированием в сфере здравоохранения. Я думаю, правительство США предоставляет помощь или, по крайней мере, в прошлом предоставляло в контексте биобезопасности».

«Объекты», где ведутся биоисследования, не то же самое, что разрабатывающие оружие структуры. Доказательств наличия у Украины ядерного или биологического оружия или его разработки у США – нет», – заявила директор национальной разведки США.

Отметим, что в четверг, 10 марта, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов на брифинге сообщил журналистам, что «полученные сведения подтверждают участие Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на территории Украины».

«Документы содержат информацию о секретной военно-биологической деятельности Вашингтона на территории бывшей советской республики. В американских биолабораториях на Украине проходили опыты с образцами коронавируса», ­ – заявили в российском минобороны.

Вашингтон, Иван Бабурин

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