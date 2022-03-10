Россия поставит в Совбезе ООН вопрос об американских биолабораториях на Украине

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила проведения в пятницу, 11 марта, заседания Совета безопасности (СБ) ООН для того, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине, – сообщает РИА Новости.

В своем Twitter Полянский написал: «Миссия России запросила проведения заседания Совбеза 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины».

Напомним, что ранее минобороны России сообщило, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине заявила, что не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Москва, Иван Бабурин

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