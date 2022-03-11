«Пусть просто приезжают на саммиты»: Зеленскому отказали в членстве Украины в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры Евросоюза пока не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом он сообщил перед началом второго дня неформального саммита ЕС во Франции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в ЕС 28 февраля, спустя три дня после того, как Минобороны РФ начало военную операцию в защиту ДНР и ЛНР. В тот же он призвал Евросоюз немедленно принять Украину в ЕС по специальной ускоренной процедуре.

Присутствующий на саммите ЕС премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что говорить о вступлении Украины в Евросоюз преждевременно. Он предложил приглашать Украину на европейские саммиты, но без права голоса на них. «Мы могли бы приглашать их на саммиты, не предоставляя права принимать решения. Комиссия работает в этом отношении. Но чтобы стать членом, вы должны уважать процедуру», – добавил Де Кро, передает Рейтер. По словам политика, Украина должна пройти через многие реформы и выполнить процедурные шаги, прежде чем претендовать на членство в ЕС.

Премьер Нидерландов Марк Рютте со своей стороны заявил, что прежде, чем решение по Украине будет принято, пройдут месяцы или годы. Он отметил, что заявка Украины на членство в ЕС находится на стадии рассмотрения, документ передан Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

Премьер Словении Янез Янша сообщил о разногласиях среди лидеров ЕС о членстве Украины, отметив, что поддерживающих членство Украины стран большинство. «Необходимо послать сигнал о том, что членство будет предоставлено, не «завтра», конечно, «завтра» возможно стать кандидатом, но затем мы поможем завершить эту работу как можно скорее», – отметил он (цитата по rian.ru).

Главы стран Евросоюза на саммите в Версале в заявлении по итогам встречи выразили поддержку Киеву, подчеркнув, что «Украина принадлежит европейской семье». В ЕС также заявили, что будут укреплять связи с Украиной. При этом в заявлении ничего не говорится о предоставлении ей статуса кандидата на вступление в состав ЕС.

Москва, Наталья Петрова

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