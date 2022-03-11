Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии

Президент России Владимир Путин в пятницу, 11 марта, в ходе телефонного разговора разъяснил своему коллеге из Финляндии президенту Саули Ниинисте причины, цели и задачи военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины разъяснил, – сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле сообщили, что «президенты уделили особое внимание гуманитарным вопросам, принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров для эвакуации из зоны боестолкновений мирных жителей».

По итогам беседы лидеры двух стран договорились оставаться в контакте по украинской проблематике и российско-финляндской повестке дня.

В свою очередь, Интерфакс со ссылкой на канцелярию президента Финляндии сообщает, что Саули Ниинистё в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал к прекращению огня на Украине, а также поднял тему безопасности украинских ядерных объектов, сообщила.

«Президент Ниинистё подчеркнул необходимость достичь немедленного прекращения огня и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц через гуманитарные коридоры», – говорится в пресс-релизе канцелярии президента Финляндии.

Кроме того, финская сторона сообщает, что Ниинистё сказал Владимиру Путину о том, что ранее разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, и тот выразил готовность провести прямые переговоры с президентом России.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»