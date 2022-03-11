Украина не открыла ни одного гумкоридора в сторону России

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в пятницу, 11 марта, сообщил, что украинские власти не открыли ни одного коридора в Россию и утверждают, что желающих выехать в Россию нет, хотя на самом деле, желание укрыться в России только за последние сутки изъявили еще 23 тыс. человек, а всего их уже 2,6 млн. из практически двух тысяч населенных пунктов.

В российском министерстве обороны сказали, что Россия в 10 утра открыла 10 гуманитарных коридоров для эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя – в том числе по одному из каждого города в Россию и по одному через подконтрольные киевским властям территории на запад.

«Украинская сторона согласовала только 2 коридора – на киевском и мариупольском направлениях и дополнительно заявила еще 4 – из Изюма, Энергодара, Волновахи и на житомирском направлении, в гуманных целях мы согласились», – сообщил генерал-полковник Мизинцев.

Минобороны РФ сообщает, что по вине украинской стороны сорвана эвакуация из Изюма, хотя они сами предложили этот маршрут, дороги заминированы и обстреливаются подразделениями территориальной обороны Украины.

«Киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров, несогласных расстреливают. Несмотря на это, за сутки без участия украинской стороны из опасных зон эвакуированы 34,5 тыс. человек, в том числе 3,6 тыс. детей. Всего с начала военной операции эвакуированы более 223 тыс. человек, из них 50 тыс. детей», – сообщили в военном ведомстве России.

Отмечается, что российские военные обеспечили безопасность гумколонны из Энергодара в Запорожье (13 автобусов, 130 личных машин с 957 беженцами), а из Сум в полтавском направлении удалось эвакуировать более 62 тыс. беженцев.

Москва, Иван Бабурин

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