США отказывается от русской водки и икры

Президент США Джо Байден в пятницу, 11 марта, анонсируя новые антироссийские санкции, заявил, что Соединенные Штаты вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из Белого дома выступления Байдена в Twitter .

Сообщается также, что американский лидер заявил о том, что отмене США, ЕС и G7 отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и запретят поставки предметов роскоши. Под запрет попали одежда, ювелирные изделия и автомобили известных брендов класса «люкс».

«Страны G7 будут стремиться препятствовать российским займам у Всемирного банка, МВФ, а Белый дом объявляет о полных блокирующих санкциях против руководителей банков РФ, находящихся под санкциями, и членов Госдумы», – сказал президент США.

Джо Байден также снова заявил, что США не будут воевать с Россией на Украине, «это грозило бы третьей мировой, но защитят территорию НАТО», при этом он отметил, что «Россия заплатит серьезную цену, если применит химическое оружие».

Кроме всего прочего американский президент сообщил, что намерен немедленно подписать новый бюджет с рекордной помощью Украине.

Вашингтон, Иван Бабурин

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