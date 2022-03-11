МИД РФ: Украинские радикалы готовили провокации с использованием токсичных химикатов

МИД России в пятницу, 11 марта, опубликовал национальный документ Российской Федерации, распространенный в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совбезе ООН. Текст документа опубликован на сайте МИД РФ

В опубликованном документе говорится, что украинские радикалы под контролем спецслужб США готовили несколько сценариев использования токсичных химикатов для провокаций и обвинения в них Россию.

«Украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления различного рода провокаций. Цель таких акций – обвинить Россию в применении химического оружия против гражданского населения и нарушении своих обязательств, в том числе и по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», – говорится в документе.

Согласно документу, один из подготовленных вариантов представляет собой диверсию на одном из украинских предприятий химической промышленности путем подрыва значительных по объему емкостей с промышленными химикатами.

«Планировалось минирование цистерн с аммиаком на объектах частного акционерного общества (ЧАО) «Северодонецкое объединение «Азот» (г. Северодонецк) и публичного акционерного общества (ПАО) «Одесский припортовый завод» (г. Одесса), – поясняется в тексте.

В документе также говорится следующее: «Другой сценарий – подрыв в густонаселенных районах емкостей с токсичными химикатами. В частности, достоверно установлено, что 8-9 декабря 2021 г. украинские радикалы доставили на территорию Донецкой области 200-литровые металлические бочки с иностранной маркировкой. В ходе их разгрузки четверо украинских военнослужащих получили серьезные химические ожоги и отравления. Общую же координацию доставки и складирования опасного груза осуществляли сотрудники американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group (штат Невада)».

В тексте документа констатируется: «Несмотря на предупреждения Москвы, украинская сторона не отказалась от «подобного рода террористических акций», В частности, в ночь на 9 марта в населенный пункт Золочев радикалы завезли 80 тонн аммиака и теперь на месте «инструктируют гражданское население, как себя вести в зоне химического заражения».

«Информируем государства-участники конвенции о том, что такие приготовления однозначно свидетельствуют о подготовке к применению токсичных химикатов. С учетом пропагандистской кампании, развернутой в странах Запада, не остается сомнений в том, что планирующиеся провокации предназначены для того, чтобы обвинить Россию в использовании химического оружия. В этой связи возрастают риски того, что экстремистски настроенные элементы, действующие в составе так называемых национальных батальонов, могут решиться на радикальные шаги, ужасающие последствия которых невозможно предсказать», – говорится в национальном документе Российской Федерации, распространенном в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совбезе ООН.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»