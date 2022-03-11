YouTube по всему миру блокирует российские СМИ

Сервис YouTube заявил, что начинает незамедлительную блокировку каналов российских государственных СМИ по всему миру, – сообщают СМИ.

Видеохостинг YouTube разместил в Twitter заявление, в котором говорится о незамедлительном блокировании доступа к каналам, связанным с российскими государственными СМИ.

«Мы сейчас блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру. Изменение вступает в силу немедленно», – говорится в заявлении YouTube.

Согласно заявлению YouTube, поводом для такого решения стали «руководящие принципы», которые запрещают «преуменьшение» значения задокументированных «насильственных событий».

«Сейчас мы удаляем контент о вторжении России на Украину, который нарушает эту политику», – говорится в сообщении YouTube.

Со своей стороны, в Роскомнадзоре (РКН) заявили, что завершат процедуры введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0:00.

Ранее РКН на основании требования Генеральной прокуратуры РФ заявил об ограничении доступа к социальной сети Instagram. В социальной сети Instagram, по заявлению регулятора, распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан России, в том числе – военнослужащих.

Москва, Иван Бабурин

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