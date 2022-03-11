Российские военные на Украине захватывают большое количество ПЗРК

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, 11 марта, заявил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине захватывают большое количество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) различных типов.

Так, Конашенков рассказал следующее: «В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов. Вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК «Игла», брошенные украинскими националистами, спешно отступавшими с занимаемых позиций, в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами».

«В настоящее время организована проверка серийных номеров ПЗРК для установления страны-поставщика данного оружия из Восточной Европы. Киевский режим, бесконтрольно раздавая полученные с Запада ПЗРК, создает долговременную угрозу террористических атак по гражданским воздушным судам», – заявил представитель минобороны РФ.

Кроме того, Игорь Конашенков заявил, что всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины.

«В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ», – сообщил Конашенков.

Также, официальный представитель российского минобороны сообщил, что группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ вышла к населенным пунктам Новоандреека, Кириловка и блокировала Благодатное, продвижение в глубину составило 8 километров.

«Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое – Новомайорское-Егоровка, продвижение составило 11 километров», – сказал на брифинге генерал-майор Конашенков.

Москва, Иван Бабурин

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