Байден: США ответят России, даже если это приведет в «третьей мировой»

Президент США Джо Байден на демократической конференции в пятницу, 11 марта, завил, что Военные США ответят на любой шаг России в сторону НАТО, – сообщает РИА Новости.

Американский лидер демократов заявил: «Военные США отправлены к границам России и ответят на любой шаг РФ в сторону НАТО, хоть это и приведет к мировой войне»,

«Мы продолжим стоять с нашими партнерами и посылать явное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО… Одно движение… Вот почему я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией – в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее. Потому что если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство, – сказал Байден и добавил, – «если Третья мировая война и начнется, то не на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

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