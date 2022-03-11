Представитель Лукашенко: Россия беспрецедентно поддерживает Белоруссию

Официальный представитель главы Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя итоги переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявила, что главы государств согласовали совместные шаги по взаимной поддержке в связи с санкционным давлением, – сообщают СМИ.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко после переговоров лидеров двух стран заявила, что Россия пошла на беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии.

«Концептуально главы государств согласовали совместные шаги по взаимной поддержке в связи с санкционным давлением, в том числе по ценам на энергоносители. Конкретные шаги по реализации договоренностей президентов правительственные делегации РФ и Белоруссии выработают в Москве14 марта», – заявила пресс-секретарь белорусского президента.

Кроме того, официальный представитель белорусского президента, сказала, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о поставках Минску современных образцов военной техники.

Москва, Иван Бабурин

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