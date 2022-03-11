Зюганов и семья Пескова попали под санкции США

Министерство финансов США сообщило, что Соединенные Штаты добавили в санкционный список спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу КПРФ Геннадия Зюганова, членов правления ВТБ и членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, – сообщает РИА Новости.

В сообщении американского минфина говорится, что санкционный список пополнен Володиным, Зюгановым и еще 10 депутатами Госдумы. Кроме того, дополнительным рестрикциям подвергли бизнесмена Виктора Вексельберга, который уже был в санкционном списке, теперь американцы заблокировали его яхту и самолет. Также под санкции попали десять членов правления банка ВТБ.

Со своей стороны, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что санкции вводятся против жены пресс-секретаря президента России Дмиртрия Пескова Татьяны Навки, а также его детей Николая и Елизаветы.

«Мы вводим санкции в отношении 12 депутатов Госдумы, а также супруги и взрослых детей Дмитрия Пескова», – сказал Прайс.

Вашингтон, Иван Бабурин

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