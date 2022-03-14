Разблокирование Мариуполя позволила приступить к массовой эвакуации мирных жителей

Минобороны России в понедельник, 14 марта сообщило, что благодаря успешной операции по разблокированию города сегодня с 15 часов удалось открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов.

«Для эвакуации мариупольцев сформированы 4 колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь. Все желающие жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения.

Отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания», – говорится в сообщении минобороны России.

Кроме того в российском военном ведомстве рассказали, что в пригородах Мариуполя силами ДНР при поддержке российских военных уничтожены почти все огневые точки неонацистов, спецназ ликвидировал основные силы неонацистов в жилых кварталах по периметру города.

Москва, Иван Бабурин

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