Начальник национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил в понедельник, 14 марта, в Запорожье боевики захватили банки и проверяют счета.

Мизинцев, в частности, сообщил, что граждан, имеющих значительные финансовые накопления, похищают и, угрожая убийством, отнимают деньги, якобы на нужды отрядов территориальной обороны.

«Мирные жители, стремясь избежать произвола со стороны националистов, пытаются бежать, но на контролируемых радикалами блокпостах их задерживают, избивают, подвергают унижениям или вымогают последние ценности за беспрепятственный выход из города», – сообщил представитель минобороны РФ.

Кроме того, генерал-полковник Мизинцев сообщил следующее: «Харькове, Одессе, Николаеве члены националистических формирований, под угрозой физической расправы над членами семей мужчин от 18 до 60 лет, насильственно принуждают их записываться в батальоны территориальной обороны. Жители запуганы, но вынуждены соглашаться».

Москва, Иван Бабурин

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