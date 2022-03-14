Маск вызвал Путина на «поединок»

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что вызывает президента РФ Владимира Путина на бой, ставкой в котором он обозначил Украину, – сообщают СМИ.
В своем Twitter Маск написал: «Я бросаю вызов Владимиру Путину. Поединок один на один. Ставка – Украина», и добавил на русском языке, – «Вы согласны на этот бой?».
Каким образом Маск решил сражаться, не пояснил.
На твит американского миллиардера глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил цитатой из сказки Пушкина «О Попе и его работнике Балде»:
«Ты, бесенок, еще молоденек,
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата».
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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