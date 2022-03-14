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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 14 марта 2022, 18:33 мск

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Маск вызвал Путина на «поединок»

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что вызывает президента РФ Владимира Путина на бой, ставкой в котором он обозначил Украину, – сообщают СМИ.

В своем Twitter Маск написал: «Я бросаю вызов Владимиру Путину. Поединок один на один. Ставка – Украина», и добавил на русском языке, – «Вы согласны на этот бой?».

Каким образом Маск решил сражаться, не пояснил.

На твит американского миллиардера глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил цитатой из сказки Пушкина «О Попе и его работнике Балде»:

«Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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