Маск вызвал Путина на «поединок»

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что вызывает президента РФ Владимира Путина на бой, ставкой в котором он обозначил Украину, – сообщают СМИ.

В своем Twitter Маск написал: «Я бросаю вызов Владимиру Путину. Поединок один на один. Ставка – Украина», и добавил на русском языке, – «Вы согласны на этот бой?».

Каким образом Маск решил сражаться, не пояснил.

На твит американского миллиардера глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил цитатой из сказки Пушкина «О Попе и его работнике Балде»:

«Ты, бесенок, еще молоденек,



Со мною тягаться слабенек;



Это было б лишь времени трата.



Обгони-ка сперва моего брата».

Вашингтон, Иван Бабурин

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