Германия решила скрывать информацию о поставках оружия на Украину

Пресс-секретарь правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер в понедельник, 14 марта заявил, что Германия больше не будет публично сообщать о новых поставках оружия в Украину, – сообщает Associated Press

«ФРГ идет на такие меры, чтобы избежать рисков в сфере безопасности», – заявил Бюхнер.

Со своей стороны, представитель министерства обороны Германии Арне Коллатц заявил, что таким образом Украина сможет и в дальнейшем получать оружие.

«Целью России является перерезать пути поставок в Украину и усилить собственную оборону, а мы не хотим этому способствовать», – сообщил Коллатц.

Напомним, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников уже просил не комментировать вопрос предоставления иностранной военной помощи.

Берлин, Иван Бабурин

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