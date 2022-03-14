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Понедельник, 14 марта 2022, 20:18 мск

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Минобороны РФ: Пощады наемникам не будет

Фото: twitter.com/zikiri_diallo

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в понедельник, 14 март заявил, что иностранные наемники на пощаду могут не рассчитывать.

«Хочу повторно предупредить, – никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они не находились», – заявил Конашенков.

Также представитель МО РФ сообщил, что ряд Западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наемников Украины в боевых действиях против подразделений российских войск.

Генерал-майор Конашенков по этому поводу сказал следующее: «Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан на Украине лежит только на руководстве этих стран», – и добавил: «Все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны. По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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