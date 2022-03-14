Российские военные продолжают уничтожать военную технику и склады с боеприпасами ВСУ

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в понедельник, 14 март заявил, что Днем 14 марта средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

Кроме того Конашенков сообщил следующее: «Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 86 объектов ВСУ, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники».

Также генерал-майор Конашенков рассказал, что утром 14 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины.

«В результате удара выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь. Кроме того, на территории завода «Антонов» вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск», – сообщил официальный представитель министерства обороны России.

Представитель минобороны РФ на брифинге в понедельник, 14 марта также сказал, что всего за время операции уничтожено: 145 беспилотных летательных аппарата, 1298 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1047 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Москва, Иван Бабурин

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