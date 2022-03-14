Китай призвал США прекратить поставки оружия Тайваню

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь на очередной пресс-конференции в понедельник, 14 марта, заявил, что США должны военные связи с Тайванем, прекратить ему продажу оружия, а также соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, – сообщает Синьхуа.

«Мы предупреждаем США, что разыгрывать «карту Тайваня» – все равно что играть с огнем. Это не только поставит Тайвань в опасное положение, но и приведет к невыносимым последствиям для американской стороны», – сказал Чжао Лицзянь.

Представитель МИД КНР также отметил, что продажа оружия серьезно нарушает принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, особенно «Коммюнике 17 августа».

Чжао Лицзянь также заявил, что такими действиями США серьезно вмешиваются во внутренние дела Китая, наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям, а также подрывают мир и стабильность в регионе Тайваньского пролива. Китай всегда решительно выступает против этого.

«США должны вернуться к первоначальному и истинному смыслу принципа одного Китая, выполнять свои политические обязательства перед Китаем и действительно поддерживать мир и стабильность в регионе Тайваньского пролива, а также общие интересы китайско-американских отношений», – заявил внешнеполитического ведомства КНР.

Пекин, Иван Бабурин

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