Международный совет архивов в одностороннем порядке приостановил членство российских и белорусских коллег

В связи с принятием Исполнительным комитетом Международного совета архивов (МСА) решения о приостановке отношений с членами этой организации из Белоруссии и России в понедельник, 14 марта, директор Департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии Виктор Кураш и руководитель Федерального архивного агентства РФ Андрей Артизов выступили с совместным заявлением.

В совместном заявлении в адрес президента МСА Дэвиду Фрикеру, в частности, говорится: «Заседание Исполнительного комитета МСА было проведено с процедурными нарушениями, так как на него не был приглашен член Исполкома, исполняющий обязанности председателя отделения ЕВРАЗИКА директор Департамента архивов и делопроизводства Республики Беларусь Виктор Кураш. Кроме того, рассматривать на заседании вопрос, касающийся Белоруссии и России, без участия представителей этих стран считаем некорректным».

Также руководители белорусского и российского госархивов отмечают, что «принятое Исполнительным комитетом решение носит политический характер и не соответствует уставным целям и задачам МСА».

Москва, Иван Бабурин

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