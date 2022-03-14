Президент России рассказал израильскому коллеге о варварской акции Украины в Донецке

Пресс-служба Кремля в понедельник, 14 марта сообщила, что президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету о своих оценках переговоров между представителями РФ и Украины.

Сообщается, что российский лидер обратил внимание своего израильского коллеги на варварскую акцию украинских военных – ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса.

Кроме того, в сообщении Кремля говорится: «Владимир Путин поделился оценками переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, проходящего в эти дни в формате видеоконференцсвязи».

Со своей стороны Беннет информировал Владимира Путина о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда государств.

Пресс-служба Кремля сообщает, что условлено о продолжении диалога.

Москва, Иван Бабурин

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