Израиль готовится к приему репатриантов из России и Украины

Правительство Израиля В понедельник, 14 марта, утвердило план подготовки к приему репатриантов из России, Украины и других стран региона, – сообщают израильские СМИ.

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что Израиль является частью мира и в кризисной ситуации старается помочь ему по мере возможности.

«В эти дни мы готовимся к приему репатриантов, со всем, что государство должно им предоставить: корзину абсорбции, жилищную помощь, образование, и в первую очередь – теплые объятия. Параллельно мы, как народ и как общество, окажем гуманитарную помощь гражданам Украины, находящимся здесь временно, на несколько недель или месяцев, пока ситуация там не улучшится», – заявил глава израильского кабмина.

Сообщается, что план, подготовленный Беннетом совместно с министрами алии и интеграции, финансов, внутренних дел, строительства и развития периферии, Негева и Галилеи включает в себя помощь в съеме жилья и экстренный ремонт жилфонда, принадлежащего министерству строительства и жилищного хозяйства, для расселения репатриантов.

В среднесрочной перспективе в плане израильского руководства предусмотрено выявление доступных жилищных комплексов, включая освобожденные ЦАХАЛом базы, а также продвижение подробного плана по созданию комплексов временного жилья, подготовка к увеличению запаса трейлерных домов, проверка возможности предоставления временного разрешения на разделение квартир для расселения репатриантов.

В долгосрочной перспективе план предусматривает увеличение предложения на рынке жилья и внесение необходимых поправок в законодательство, выявление «бутылочных горлышек» в процессах продвижения планов застройки с большим количеством единиц жилья, ускорение процедур лицензирования, поощрение планирования и застройки на частных землях и т.д.

Кроме того, в рамках программы будут учтены вызванные необходимостью приема репатриантов муниципальные нужды, связанные с образованием, социальным обеспечением и общественной поддержкой.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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