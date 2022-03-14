США никому не позволят помогать России

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 14 марта, заявил, что Соединенные Штаты не позволят кому-либо компенсировать экономические издержки России на фоне военной операции на Украине, – сообщает РИА Новости.

Руководитель пресс-службы госдепа, в частности, заявил: «Советник президента США по национальной безопасности и наша делегация напрямую и недвусмысленно заявили о нашей озабоченности относительно поддержки России со стороны КНР перед вторжением и о последствиях, которые будет иметь любая такая поддержка с точки зрения отношений КНР не только с нами, но и с другими странами по всему миру, включая наших союзников и в Индо-Тихоокеанском регионе».

Напомним, что ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уже заявлял, что Пекину придется пережить возможные последствия, если КНР предпримет попытки помочь России преодолеть западные санкции.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»